BRT inicia integração a partir da próxima sexta (11)

Após cerca de 40 dias em fase de testes, o BRT de Salvador passará a fazer parte do sistema de integração do transporte coletivo de Salvador a partir da próxima sexta-feira (11). O equipamento estava passando por testes desde o dia 30 de setembro, antes de iniciar a operação integrada com os demais modais de transporte da cidade. O modal tem apresentado bom desempenho operacional e tido grande aceitação dos usuários. O horário de funcionamento permanece das 6h às 22h.

A integração irá funcionar nos mesmos moldes já praticados pelos ônibus convencionais da cidade sem que seja cobrado nada mais por isso, uma vez que a tarifa também será a mesma, R$4,90. Quem utiliza o BRT poderá integrar normalmente com os demais ônibus convencionais da cidade, além dos ônibus do Sistema Complementar (STEC), os Amarelinhos; com o metrô e também com ônibus metropolitanos. O período para integração também permanece o mesmo, com intervalo de até 2h.

“Temos realizado diversos testes com o BRT, que tem apresentado bom desempenho na operação, além de ter tido grande aceitação dos usuários. Temos percebido que muitas pessoas já fazem a integração com o BRT, portanto não haverá nenhuma mudança”, destacou o secretário de mobilidade, Fabrizzio Muller. “Muitos são provenientes de outros modais ou utilizam outro modal para completar a viagem, e utilizam o BRT para dar mais agilidade em seu deslocamento. Estas pessoas já fazem a integração”, explicou Müller. Somente no primeiro mês de operação, 174 mil pessoas passaram pelo BRT.

A integração do BRT com os demais modais da cidade será feita da mesma forma que já é realizada pelos usuários com os ônibus convencionais, utilizando os cartões Salvador Card, CCR Metrô e o Metropasse. Os usuários que desejarem poderão adquirir cartões de integração junto às equipes de apoio presentes nas estações, localizadas próximo às catracas. O usuário que preferir também poderá adquirir o cartão unitário do BRT, porém, este não dá direito à integração.

Atualmente o BRT conta com cinco estações em operação, sendo elas Rodoviária, Hiper, Cidadela, Parque da Cidade e Itaigara. A previsão é que a Estação Pituba seja entregue em dezembro, nas imediações do Parque Júlio César, com trajeto estendido até a orla, na praça Nossa Senhora da Luz. Em dezembro também devem ser entregues novas linhas do modal, ampliando o serviço aos usuários. A segunda etapa do BRT, entre o Cidade Jardim e a Estação da Lapa, segue em obra, com previsão de entrega no final de 2023.