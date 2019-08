Bruce Springsteen faz 70 anos e reafirma sua grande importância no rock

Artista de rock americano vivo mais importante depois de Bob Dylan e a quem já tive o privilégio de ver em dois memoráveis shows (em 1988, em São Paulo, e em 2013, no Rock in Rio), Bruce Springsteen faz 70 anos dia 23 de setembro e segue brilhando intensamente.

Um dos gigantes do rock mundial e grande cronista da vida americana, Bruce Springsteen completa 70 anos dia 23 de setembro (Foto/Divulgação)

O cantor passou os últimos anos chamando a atenção para grandes momentos de sua carreira, desde sets afetivos e lançamentos ao vivo até uma turnê comemorativa dos 35 anos do álbum The River (1980).

Sua tendência nostálgica atingiu o auge em dois acontecimentos sobre a sua história de vida : a autobiografia Born to Run (2016), editada no Brasil pela LeYa; e um espetáculo intimista na Broadway, em Nova York, que virou filme da Netflix no final de 2018.

O artista "absurdamente bem-sucedido" que fez fortuna contando histórias de trabalhadores e do homem comum americano cada vez mais compõe canções roqueiras solenes e reflete sobre a mortalidade.

Em junho, ele lançou seu melhor álbum de estúdio em muitos anos, Western Stars (Sony), no qual mergulha de modo cinematográfico no Oeste Americano com personagens antigos e inquietos, perdidos e errantes.

Agora, The Boss (como é chamado carinhosamente pelos fãs) lança oficialmente os áudios de uma apresentação acústica feita em 1986, quando ele tinha 33 anos, para um projeto de caridade de Neil Young.

Os áudios de Bridge School estão disponíveis no site oficial do cantor: você pode adquirir o álbum, com US$ 2 de cada venda indo para a instituição de Neil Young, ou apenas escutá-lo gratuitamente. Vida longa a Bruce Springsteen.

Veja o videoclipe de Western Stars

***

CINEMA/Canções de SPRINGSTEEN dão coragem a garoto inglês de origem paquistanesa

Viveik Kalra em A Música da Minha Vida, filme que estreia no Brasil dia 19 de setembro (Foto/Divulgação)

Inspirado por uma história real e pelas canções de Bruce Springsteen, A Música da Minha Vida (Blinded by the Light), estreia dia 19 de setembro nos cinemas do Brasil. Dirigido por Gurinder Chadha (Driblando o Destino/2002), narra a vida de Javed (Viveik Kalra), um adolescente britânico de origem paquistanesa que mora em Luton, Inglaterra, em 1987.

A difícil vida de Javed, entre o tumulto racial e a crise econômica da época, é transformada quando ele é apresentado à música de Springsteen. Já disponível nas plataformas digitais, a trilha sonora reúne 12 clássicos de Springsteen, além de hits do Pet Shop Boys e A-ha. O filme recebeu boas críticas no Sundance Film Festival este ano.

Veja o trailer de A Música da Minha Vida

***

DUAS SÉRIES QUE EU RECOMENDO

1 - PICO DA NEBLINA

Com direção-geral de Quico Meirelles (filho de Fernando Meirelles) e dez episódios, a trama dramática se passa num Brasil futuro que legalizou a maconha. Em São Paulo, um jovem negro da periferia, Biriba (o bom Luís Navarro), abre uma loja em sociedade para vender a erva. Aos domingos, às 21h, na HBO (e no app HBO Go).

2 - DERRY GIRLS

Criada por Lisa McGee, a comédia adolescente acompanha a garota Erin (Saoirse-Monica Jackson) e seus amigos que vivem numa área de conflito (entre católicos e protestantes) da Irlanda do Norte nos anos 90. Simples, com ótimo elenco, boa trilha sonora e episódios com 25 minutos cada um, tem duas temporadas na Netflix.