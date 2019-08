Bruna Marquezine celebra 24 anos com festão em São Paulo

A atriz e modelo Bruna Marquezine fez aniversário no último dia 4 de agosto, mas as celebrações não acabaram. Ela organizou um festão em São Paulo para comemorar a nova idade neste sábado (10), no Cine Joia, no centro de São Paulo.

No Instagram, Bruna apareceu pronta para a festa em um clique compartilhado no Instagram. Para a noite, ela escolheu um vestidinho azul bebê e sandálias de salto alto. Nas unhas, ela apostou em um tom nude com detalhes em glitter.

Ao chegar no local escolhido para a festa, a atriz foi assediada por fãs e por fotógrafos que registraram os convidados que passaram pelo local. Entre os ilustres nomes estavam Sabrina Sato, Duda Nagle, Preta Gil, Manu Gavassi, Thiaguinho, Fernanda Souza, Matheus Mazzafera, Luísa Sonza e Enzo Celulari.