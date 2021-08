Bruna Marquezine está incomodada com novo namoro de Neymar, diz jornal

O namoro de Neymar e Bruna Biancardi não foi muito bem recebido pela ex do craque, Bruna Marquezine. De acordo com o jornal Extra, a atriz estaria incomodada e até com ciúmes da nova relação.

"O problema é que, até então, ele nunca tinha agido com outra como age com esta. Uma forma até meio parecida quando namorava a Bruna. Levando para viajar, aparecendo em público sem se importar e com olhar de apaixonado. Sabe quando parece que suas certezas escorrem pelas mãos? É sobre isso", disse, à reportagem, uma fonte próxima ao ex-casal.

Após o término do namoro com Enzo Celulari, inclusive, ela tentou se aproximar de Neymar, chegando a ir numa festa na casa de Gabriel David onde estava o jogador. Ela queria ser notada, mas o craque já estava com outra.

Mas o que tocou na ferida de Marquezine foi que Neymar está dando à outra Bruna um status que só a atriz recebera, com viagens constantes para Europa, passeio com os amigos e Carol Dantas, mãe do único filho do futebolista.

"Ele sempre pareceu meio obcecado pela Bruna. A mãe dela ficou arrasada quando o namoro com o Enzo acabou, porque acreditava que, assim, a filha teria paz e ficaria longe de vez de problemas. E agora, desde que essa menina apareceu, ele esqueceu que a Bruna existe. E ela nunca gostou dos amigos dele, de se aproximar muito. Essa aí está sendo bem inteligente", disse ao Extra a fonte.