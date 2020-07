Bruna Marquezine nega ter ficado com Arthur Aguiar: 'Nunca'

A atriz Bruna Marquezine negou na madrugada deste domingo (5) já ter ficado com o cantor Arthur Aguiar, que está em meio a uma 'novela' com a ex-mulher, Mayra Cardi, que tem acusado o rapaz de dezenas de traições. Depois de aparecer em um gráfico feito pelo jornalista Leo Dias explicando os relacionamentos atuais e passados de Arthur, Bruna usou o Twitter para comentar o caso.

Primeiro, ela ironizou. Citando um tuíte de uma internauta que questionava "como assim a Bruna Marquezine ficou com o Arthur Aguiar", ela comentou: "Pois é, menina. Ou é meme ou é fanfic".

Sem responder diretamente à atriz, Leo Dias usou o Twitter para também falar do assunto. Autoreferenciando o próprio trabalho, ela voltou a afirmar que a ficada aconteceu. "Marquezine e Arthur ficaram sim! Bastidores das gravações de EM FAMÍLIA, novela das oito. Por isso a Lancellotti terminou com ele. Eu noticiei na época", afirmou.

Bruna voltou à rede e citou o tuíte de Leo para negar novamente. "Ah pronto. Não ficamos. Nunca. E eu não vou ficar tentando 'convencer' ninguém pq estou cansada de saber que no fim das contas cada um acredita no que quer", escreveu a atriz.

A atriz não aparece como uma das 16 traições de Arthur citadas por Mayra, mas sim no contexto de relacionamentos passados do ator.

Já a apresentadora Antonia Fontenelle, que não entrou no "power point", foi citada por Leo Dias no Twitter.. "Esqueci de incluir a Antonia Fontenelle... Na verdade, eu não sabia onde colocar. Sim, sim, ela também ficou com o Arthur", escreveu o colunista na madrugada.

Também na calada da noite, ela respondeu na mesma rede social. "Isso foi em 2014, época de playboy, eu tava um pouco rebelde. Aproveito para pedir desculpas para as que estavam com ele nessa época", escreveu, confirmando que realmente rolou.