Bruna Marquezine prestigia almoço carnavalesco oferecido por Flora e Gilberto Gil

Baiano é povo acolhedor por natureza, e como tal não se acanha em abrir as portas de casa, principalmente para reunir amigos. É o caso do cantor Gilberto Gil, que promoveu almoço carnavalesco, neste sábado (22), no apartamento da Vitória.

Ao lado da esposa, a empresária Flora Gil, Gil recebeu amigos e empresários envolvidos com a realização do Carnaval. A atriz Bruna Marquezine, que está curtindo a folia na capital baiana, também esteve presente.

A atriz Bruna Marquezine e Gilberto Gil (Foto: Alô, Alô Bahia)