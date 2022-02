Bruno destaca avanço de vacinação e pede que pais levem filhos às escolas

O prefeito Bruno Reis fez um apelo nesta segunda-feira (14) para que os pais levem as crianças para as escolas municipais, que têm registrado baixo comparecimento desde o retorno das aulas presenciais. Ele afirmou que Salvador está com índices melhores do que a média da Bahia e do Brasil de vacinação infantil e que isso deve incentivar os pais a permitirem o retorno dos filhos.

"Quando comparado com outras cidades, e principalmente o Brasil,estamos bem. Já passamos de 93% para acima de 12 anos e de 5 a 11 anos já passamos de 50%", afirma. Na Bahia, a taxa está em 22% e no país fica em torno de 15%. "Vamos seguir agora com essa mobilização nas escolas, com equipes volantes vacinando aquelas crianças que os pais concordam, que há consenso para vacinação, como também mantendo essa estratégia no sábado de dia especial para vacinação para crianças, com atividades lúdicas e recreativas para estimular", explicou.

"Faço apelo para os pais levarem os filhos para escolas", disse. "Estamos com percentuais baixos de frequência de alunos, apenas 50%. Números preocupantes depois de quase 2 anos praticamente sem aula", ressaltou. "O que aprendeu em 2019, muitas crianças já esqueceram. Esta é uma grande preocupação, esse pode ser um dos principais efeitos colaterais da pandemia", acredita.

A fala aconteceu durante inaguração da escola Professora Alita Ribeiro de Araújo Soares, na Estrada da Muriçoca. O nome é uma homenagem à avó de Bruno, falecida em dezembro de 2020. "Ela estaria orgulhosa. Minha vó sem dúvida foi responsável por minha formação. Tinha um carinho especial por ela, e ela por mim. Eu brincava que era o neto preferido. É porque minha vó minha foi minha mãe. Me mostrou a importância da educação. Se estou onde estou, é por causa da educação", disse ele.

Essa é a oitava escola inaugurada pela sua gestão, destacou Bruno. Existem outras 14 em construção, 128 sendo reformadas, com investimento de R$ 300 milhões. "Isso só na rede fisica, sem contar que estamos comprando um tablet para cada criança e um chromebook para cada professor, investindo muito em tecnologia. Vamos perseguir as primeiras posições no Ideb do país. Peciso que os pais tragam os filhos", reafirmou.

Bruno falou também sobre cenas de aglomeração como aconteceu ontem, no Centro, com um bloquinho de Carnaval. "A gente lamenta. Nossas equipes estão nas ruas fiscalizando. Quando chega qualquer tipo de denúncia a gente faz as intervenções, com apreensão dos equipamentos. Não é hora de aglomerar ainda. Os números estão caindo, de casos, de fator RT, ocupação de UTI. Mas ainda estamos enfrentando essa última batalha contra o coronavírus e a prefeitura condena e repudia qualquer ação nesse sentido", afirmou.

Ele disse que medidas de fiscalização específicas para o Carnaval ainda estão sendo estudadas e pediu mais conscientização das pessoas. O prefeito diz que os números da pandemia já começaram a cair na capital, mas o cenário ainda está em observação, para saber se a queda será como registrado nos outros lugares. "É assim a Ômicron. Cresceu muito rápido e caiu muito rápido".