Bruno Gagliasso doa R$ 100 mil para vítimas das chuvas na Bahia

O ator Bruno Gagliasso anunciou nesta quinta-feira (30) que fará uma doação de R$ 100 mil para as vítimas da chuva na Bahia.

Ele afirmou que a empresa CredPago, da qual é sócio, também vai ligar para todos os clientes da região para oferecer parcelamento do aluguel em 12 vezes sem juros. "Se você conhece alguém que mora na região afetada e é cliente CredPago, pode entrar em contato".

A doação a ser feita será por parte da família de Bruno e da empresa. "E se você pode fazer alguma coisa, por favor ajude, toda ajuda é bem vinda", acrescentou o ator.

O apresentador Manoel Soares também usou as redes sociais para informar que vai doar R$ 100 mil. "Gente, a Cufa me informou que alcançamos a meta. Foram mais de R$ 50 mil doados em menos de 24 horas. Conforme prometido, segue o comprovante do meu depósito no valor de R$ 100 mil", escreveu. Ele havia feito a promessa para estimular doações.

A doação foi feita para a Central Única das Favelas (Cufa), que tem organizado uma campanha de arrecadação ao lado da Band e da FNA.