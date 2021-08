Bruno Lopes comenta falha do Bahia em derrota para o Grêmio

Técnico do sub-23 do Bahia, o português Bruno Lopes foi o responsável por comandar a equipe principal na noite deste sábado (21), de forma interina, contra o Grêmio, em Porto Alegre. Apesar da derrota por 2x0, o treinador avaliou que o tricolor não foi um time passífico em campo. .

"Acho que o Bahia foi parte ativa. Se contabilizarmos oportunidades de gol que criamos na primeira parte, acredito que fomos uma parte ativa. Na segunda parte, apesar de termos sofrido gol muito cedo, a equipe a partir disso se soltou mais. Acredito que na primeira parte tivemos mais situações em contra-ataque, com bloco mais baixo. Na segunda, conseguimos empurrar o Grêmio. Não criamos as oportunidades que queríamos. Mas sem dúvida fomos uma parte ativa", afirmou Bruno Lopes.

Borja abriu o placar para o Grêmio aos três minutos do segundo tempo e Diego Souza ampliou nos acréscimos. "O primeiro gol é uma coisa que acontece, identificada e precisamos corrigir com trabalho. Só com o trabalho que se consegue corrigir. O segundo gol não. A equipe estava lançada para o ataque para tentar tudo por tudo para chegar ao empate. O primeiro gol tem a situação identificada com o próprio treinador. Com trabalho, com certeza, vamos resolver esse problema", ponderou o técnico português.

A derrota manteve o tricolor na 13ª colocação, com 18 pontos, mas a diferença para a zona de rebaixamento diminuiu para apenas dois pontos, já que o Grêmio, antes vice-lanterna do campeonato, somou 16 e subiu para a 17ª posição. Como a 17ª rodada da Série A ainda está em andamento, as duas equipes ainda podem perder posição.

"Se formos contabilizar as faltas que fizemos, fomos mais agressivos em campo. Conseguimos roubar bolas altas na segunda parte. A equipe soltou-se e foi para cima do adversário. Foi um erro no início do segundo tempo que nos custou o gol", afirmou Bruno Lopes.

O portuguê agora passa o bastão para o argentino Diego Dabove, novo técnico do Bahia, que assistiu ao jogo da arquibancada da Arena do Grêmio. Ele vai estrear no dia 20, quando o Bahia volta a campo, contra o Fluminense, às 19h, no Maracanã, pela 18ª rodada do Brasileirão.