Bruno Lopes testa positivo para covid e desfalca Bahia na estreia do Baianão

Às vésperas de estrear no Campeonato Baiano, o time de transição do Bahia ganhou uma baixa importante. Responsável por treinar e comandar a equipe, o técnico português Bruno Lopes testou positivo para a covid-19 e não vai ficar à beira do campo no duelo contra o Bahia de Feira, neste sábado (15), às 16h, na Arena Cajueiro, pela primeira rodada do estadual.

De acordo com o Bahia, Bruno Lopes está em isolamento e não comandou o treino desta quarta-feira (12). O tricolor ainda não definiu quem vai ficar responsável por comandar o time durante a partida contra o Bahia de Feira.

Bruno Lopes é o terceiro caso de covid-19 entre elenco e comissão técnica do Bahia desde o retorno do Esquadrão aos treinos. O colombiano Hugo Rodallega testou positivo e não conseguiu embarcar da Colômbia para o Brasil. O atacante era esperado na última segunda-feira (10), mas segue em isolamento no país vizinho.

Já o preparador de goleiros Rogério Lima não participou das primeiras semanas da pré-temporada após ser diagnosticado com a doença. Recuperado, ele já voltou aos trabalhos no CT Evaristo de Macedo.

O time de transição do Bahia vem mantendo a rotina de treinos na Cidade Tricolor. A equipe sub-23 vai disputar os três primeiros jogos do Campeonato Baiano. A partir de fevereiro, o projeto será dissolvido e parte do grupo será incorporado ao elenco principal, que tem como técnico Guto Ferreira.