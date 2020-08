Bruno Pivetti confirma estreia de Marcelinho pelo Vitória

O meia Marcelinho vai estrear com a camisa do Vitóría, sábado (8), às 19h, contra o Sampaio Corrêa, na primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. A confirmação foi feita pelo técnico Bruno Pivetti em entrevista concedida nesta sexta-feira (7). "Marcelo teve seu último jogo na Bulgária há quatro, cinco semanas. É um jogador que veio em condições avançadas em termos de preparação física e ritmo de jogo. Tem condições legais de estrear e pretendemos utilizar esse jogador no jogo contra o Sampaio Corrêa", afirmou o treinador rubro-negro.

Contratado em 27 de julho, Marcelinho iniciou os treinamentos com o grupo na Toca do Leão no dia 30. A última vez que ele entrou em campo foi em 21 de junho, quando defendeu o Ludogorets Razgrad, da Bulgária pela última vez.

"Temos um modelo de jogo definido e que facilita, pelas características dos jogadores. Marcelo tem boa familiaridade com essas ideias, até porque trabalhamos juntos na Bulgária. É importante que se diga que sua contratação passou pelo crivo desde a presidência até o departamento de mercado. Foi muito bem avaliado. Tem totais condições de se inserir bem dentro daquilo que são nossas ideias de jogo", completou Bruno Pivetti.

O meio-campo não é o único setor que será reforçado diante da equipe maranhense. Afastado do elenco desde o início de julho por não ter renovado contrato, o centroavante Léo Ceará foi reintegrado e está entre os relacionados para a partida.

Apesar das presenças de Marcelinho e Léo Ceará, o Vitória vai encarar a equipe maranhense desfalcado. Titular da lateral direita, Van está machucado e vetado pelos médicos, assim como Léo, substituto imediato na posição. Com isso, Jonathan Bocão assumirá a vaga. A defesa tem outra baixa. O zagueiro e capitão Maurício Ramos está lesionado na panturrilha e não enfrenta a equipe maranhense. John e Gabriel Furtado são os principais candidatos a assumir o posto.

Confira a seguir os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o Sampaio Corrêa:

Goleiros: Ronaldo e César;

Laterais: Jonathan Bocão, Thiago Carleto e Rafael Carioca;

Zagueiros: Gabriel Furtado, João Victor e John;

Volantes: Guilherme Rend, Fernando Neto, Romisson e Jean;

Meias: Gerson Magrão, Eduardo e Marcelinho;

Atacantes: Léo Ceará, Vico, Alisson Farias, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa e Mateusinho.