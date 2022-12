Bruno Reis anuncia antecipação do salário de dezembro para servidores municipais

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, anunciou nesta sexta-feira (16) a antecipação do pagamento dos salários dos servidores municipais para o próximo dia 23, antes do Natal. Além disso, o prefeito comunicou que o pagamento do 13º será realizado na próxima terça-feira (20), conforme determina a legislação.

"Novidade para os servidores: o 13º salário será pago dia 20/12 e o salário de dezembro será antecipado para dia 23/12. Essa é uma forma de agradecer o empenho dos colaboradores municipais e contribuir para que todos possam se organizar para as comemorações do final de ano", escreveu Bruno usando a conta noTwitter.