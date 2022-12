Bruno Reis comemora recorde de público no Festival Virada Salvador

Em coletiva de imprensa realizada durante o Festival Virada Salvador, nesta quinta-feira (29), o prefeito Bruno Reis comemorou o sucesso do evento e anunciou a quebra do recorde de público.

"Nós tivemos um recorde de público para uma quarta-feira, nunca teve tanta gente em um dia de quarta-feira como ontem. E graças a Deus, apesar da grande participação popular, todos os números mostram que os serviços públicos funcionaram muito bem. As nossas estimativas oficiais sinalizam algo em torno de mais de duzentas mil pessoas presentes", declarou.

O prefeito creditou o sucesso de público às atrações do primeiro dia de evento. "Foram atrações com forte apelo popular, de diversos ritmos e estilos musicais que se apresentaram. Com destaque para duas das principais atrações da música baiana que é nossa musa Ivete Sangalo e Bell Marques, que é esse artista extraordinário", destacou.

O gestor ainda informou que houve uma redução de 17,7% no número de ocorrências ligadas a problemas de saúde no Festival, em comparação com o mesmo dia da edição anterior, realizada em 2019. Dos atendimentos realizados, 80% foram de casos não graves.

Na segurança, houve um aumento de 272% nas ações de abordagem e patrulhamento da Guarda Civil Municipal. "Só foram registradas quinze ocorrências e todas sem maior gravidade", destacou o gestor.

Houve ainda apreensões de publicidades regulares pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur). Quanto ao transporte público, a estimativa é de que mais de 80 mil pessoas foram transportadas por meio de ônibus convencionais, táxis, transportes por aplicativos e mototáxis. Segundo o Reis, o trânsito fluiu normalmente na região. "Foram abordados 151 condutores em blitz de alcoolemia e, destes, apenas doze se recusaram a fazer o teste", disse.

"Em relação ao trabalho infantil, crianças e adolescentes que foram identificados foram conduzidos para a nosso centro de acolhimento. Foram cinco (crianças e adolescentes). Foram feitas 121 abordagens nesse sentido", comunicou.

Também foi registrada redução no número de documentos perdidos tem uma redução em relação ao ano anterior (-50%).