Bruno Reis diz que dois de seus filhos não se vacinaram porque ex-mulher não quer

Bruno Reis disse nesta sexta-feira (4) que dois dos seus filhos que têm idade para se vacinar não se imunizaram porque a mãe deles, ex-mulher do prefeito, que é médica, é contra.

"Eu já tenho uma filha vacinada. Meus outros dois filhos de idade de vacinação, que a mãe, com quem eles moram, que é médica, é contra a vacina, eu venho manifestando minha opinião favorável, que é o que me cabe fazer nesse momento", disse Bruno nesta manhã durante posse da mesa diretora do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA).

Mesmo sem concordar, o prefeito diz que vai respeitar a decisão da mãe das crianças, caso não consiga fazê-la mudar de ideia. "Caso não convença, só me cabe respeitar", acrescentou.

A questão foi feita após o governador Rui Costa reforçar na terça-feira (1º) que vai vacinar as filhas, Marina e Malu de 8 e 6 anos, contra a covid-19. Como isso ainda não aconteceu, muitas notícias falsas estão sendo disseminadas afirmando que o petista não confiaria na vacina para crianças, o que ele nega. Ele diz que vai processar quem está usando as imagens das filhas para espalhar mentiras.

"Minhas filhas serão vacinadas por uma simples razão, porque eu acredito na ciência, lutei para vacina chegar no Brasil. Agora só aumenta minha indignação como ser humano, como pai, de ver que esse tipo de gente é tão inescrupuloso que não tem limite", afirmou Rui, depois da sessão que marcou abertura dos trabalhos parlamentares em 2022. "São desprovidas de qualquer caráter, de usar imagens de criança. Estou processando todos eles", acrescentou.