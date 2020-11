Bruno Reis, do DEM, é eleito novo prefeito de Salvador

O candidato Bruno Reis, do DEM, foi eleito neste domingo (15) como novo prefeito de Salvador. Ele derrotou adversários como Major Denice (PT) e Pastor Sargento Isidório (Avante), entre outros. Bruno, que foi apoiado pelo atual prefeito, ACM Neto, foi uma escolha pela continuidade do eleitorado de Salvador, conquistando a eleição ainda no primeiro turno.

Com 70,03% dos votos apurados, Bruno Reis estava com 63,61% dos votos. Major Denice (PT) aparece com 18,82%, Cezar Leite (PRTB) com 5,09, Pastor Sargento Isidório (Avante) com 5,08, Olivia (PcdoB) com 4,79, Hilton Coelho (Psol) com 1,50%, Bacelar (Pode) com 0,91%, Celsinho Cotrim (Pros) com 0,14% e Rodrigo Pereira (PCO), com 0,04%. Segunda colocada, Major Denice reconheceu a derrota e parabenizou Bruno.

A vitória de Bruno confirma a tendência apontada pelas pesquisas em Salvador. O último Ibope, divulgado ontem, apontava a eleição de Bruno no primeiro turno.

Vida na política

O prefeito eleito tem 43 anos e nasceu em Petrolina, Pernambuco, mas foi criado na Bahia. O caminho de Bruno na política começou ainda na escola. Participou do grêmio estudantil do Colégio Nobel e o Diretório Acadêmico da Universidade Católica do Salvador, onde cursou direito. Na faculdade, ele também atuou no Escritório Modelo oferecendo assistência jurídica gratuita a pessoas de baixa renda.

Depois, foi estagiário e depois assessor na Câmara Municipal, quando ainda era universitário. Nessa época, se tornou vice-presidente do PFL Jovem na Bahia, quando conheceu ACM Neto e deu início a uma duradoura parceria política. Em 2002, quando Neto se elegeu deputado federal, Bruno se tornou seu assessor.

“No meio de tantos jovens, eu e Neto começamos a organizar, na época, o trabalho da juventude partidária em Salvador no final de 1999. Em abril de 2000, ele me chamou para a Secretaria de Educação do Estado da Bahia, onde ele trabalhava, ele me convidou para ser o primeiro assessor dele. Aprendemos juntos e ajudamos a transformar Salvador juntos. Temos uma forte relação”, disse Neto em vídeo postado nas redes sociais.

Em 2010, Bruno foi eleito deputado estadual, com 55.267 votos, tendo conquistado a reeleição, em 2014, com uma das mais expressivas votações do estado, com 89.607 votos. Na época da Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA), ele foi escolhido Destaque Parlamentar de 2011 e 2012, pela imprensa especializada, foi o deputado mais assíduo e um dos mais atuantes no primeiro período Legislativo.

No início de 2015, Bruno foi chamado pelo prefeito ACM Neto para a gestão da Secretaria de Promoção Social, Esporte e Combate à Pobreza (Semps), atual Sempre. Na pasta, ele lançou diversos projetos, como o Morar Melhor, Primeiro Passo e Cuidar, conhecido como o SAC dos pobres. Ele ainda ampliou o serviço de acolhimento à população em situação de rua e ajudou a criar o auxílio emergência para indenizar as vítimas das chuvas.

Já vice-prefeito, eleito com Neto em 2016, Bruno assumiu a secretaria de Infraestrutura e Obras Públicas de Salvador, ajudando a tocar projetos na capital baiana, como o Centro de Convenções e da requalificação do Centro Histórico.