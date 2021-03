Bruno Reis e outros prefeitos do Brasil pedem ajuda internacional para combater a covid

Prefeitos de oito cidades do país pediram socorro internacional no combate à pandemia da covid-19. Seis das oito cidades são capitais, entre elas Salvador, representada pelo prefeito Bruno Reis. Em vídeo produzido e divulgado nesta segunda-feira (29) pela Frente Nacional de Prefeitos(FNP).



No vídeo, que conta com legendas em inglês, os prefeitos afirmam que, se tiverem a ajuda de outras nações, poderiam disponibilizar leitos, medicamentos, testes, vacinas e oxigênio, além de auxiliar as populações mais pobres.



Aparecem no vídeo além do prefeito de Salvador Bruno Reis, os prefeitos do Rio de Janeiro (RJ), Eduardo Paes (MDB); de Aracaju (SE), Edvaldo Nogueira (PDT); de Florianópolis (SC), Gean Loureiro (DEM); de Belém (PA), Edmilson Rodrigues (PSOL); de Fortaleza (CE), José Sarto (PDT); de Caruaru (PE), Raquel Lyra (PSDB); e de Pelotas (RS), Paula Mascarenhas (PSDB).​No vídeo, os prefeitos alternam e completam suas falas, demonstrando unidade. Os gestores dizem que o Brasil passa pela maior crise sanitária e humanitária de sua história, enfrentando um colapso no sistema de saúde, no turismo, na economia e na vida da população."O vírus se replica rapidamente, sofre mutações, a transmissão aumenta. É uma questão de tempo para mais variantes e mortes. Chegamos a uma fase crítica de ocupação de leitos de UTI. A falta de insumos em todos os municípios nos torna um grande epicentro da pandemia, com milhares de mortes por dia", diz o texto da gravação, que continua."Acreditamos na ciência e precisamos de mais vacinas. Precisamos começar agora a acelerar os programas de vacinação, aumentar as medidas antiaglomeração, punir informações falsas, reforçar as medidas preventivas (...) Somos nós, prefeitos, os responsáveis por vacinar a população dos nossos municípios. Por isso estamos unidos, pedindo socorro."De acordo com a Frente Nacional de Prefeitos, o objetivo do projeto é divulgar, na mídia nacional e internacional, que os prefeitos estão empenhados em enfrentar a Covid-19 amparados pela ciência.A Frente foi responsável pela criação do Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, que já reúne mais de 2.600 municípios interessados em adquirir vacinas, medicamentos e insumos. O consórcio tem o objetivo de oferecer suporte às cidades caso o Programa Nacional de Imunização não consiga suprir a demanda nacional.