Bruno Reis exalta segurança no Festival Virada Salvador: 'Clima de tranquilidade'

O prefeito Bruno Reis, em coletiva de imprensa realizada nesta sexta-feira (30) no Festival Virada Salvador, ressaltou que o evento está sendo marcado por um clima de tranquilidade e harmonia muito maior em relação aos anos anteriores.

"Os números mostram mais uma vez a quantidade expressiva de pessoas e, graças a Deus, com clima de tranquilidade, harmonia e paz muito maior do que os outros anos. Nós tivemos redução de 41% de atendimentos e procedimentos em relação a um primeiro dia de um festival. Ontem foi um dia ainda mais tranquilo do que o primeiro dia. Quando nós comparamos com a quinta-feira do último Festival da Virada, de 2019 para 2020, tivemos uma queda de 52% nos atendimentos [ligados a problemas de saúde no Festival]", destaca.

Quanto aos dois primeiros dias de Festival, o prefeito apontou uma queda de 35% no número de ocorrências por problemas de saúde no evento em relação ao mesmo período da última edição, realizada em 2019. Desses atendimentos, 90% dos casos não apresentaram gravidade.

O transporte público também foi exaltado por Bruno Reis, que indicou números elevados nos serviços em relação aos outros anos. "Nós estamos transportando mais passageiros. Vocês estão vendo a tranquilidade que é para chegar e para sair aqui do festival. Eu mesmo todo dia chego sem qualquer tipo de engarrafamento, dificuldade ou retenção no trânsito", afirmou.

Para garantir a segurança nas estradas, houve 111 abordagens em blitz com teste do bafômetro. Entre os abordados, apenas 17 se recusaram a fazer o teste. No mar, não houve registro de afogamento do Salvamento Marítimo (Salvamar). Foram feitas 210 ações preventivas a fim de orientar o público, mas não foi necessária nenhuma abordagem maior para evitar afogamentos.

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizou 32 apreensões e 140 vistorias no entorno e dentro da festa. Foram identificadas 26 ocorrências de trabalho infantil a partir das 255 abordagens realizadas. Em diálogo com os pais, 67 crianças foram acolhidas no centro de acolhimento.

Ainda, 38 mulheres foram atendidas no Centro de Referência e Atenção à Mulher, que busca proteger mulheres vítimas de violência.