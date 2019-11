Bruno Reis, Joceval Rodrigues e jornalistas são homenageados em novena da Conceição da Praia

No primeiro dia de Novena em honra à Padroeira e Rainha do Estado, Nossa Senhora da Conceição da Praia, foram homenageados o prefeito de Salvador, na figura do seu vice-prefeito Bruno Reis, os vereadores da cidade do Salvador, na figura de Joceval Rodrigues, e todos os jornalistas do Estado, na figura de Jeremias Silva e Gusmão Neto.

"Ser homenageado pela Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia tem um valor enorme para mim, afinal é a padroeira da Bahia, a grande matriarca da comunidade católica do estado mais católico do Brasil. E nesse momento especial dediquei minhas preces à Imaculada para que Salvador deixe de ser uma cidade com tanta desigualdade, uma cidade sem racismo, sem intolerância e sem ódio. Só tenho a agradecer à Irmandade na figura de sua juíza Marília Gabriela que é a materialização da luta e da resistência para zelar da Basílica mais linda que a Bahia tem", diz Gusmão.

(Foto: Divulgação)

Para o vice-prefeito Bruno Reis, a abertura da novena que antecede os festejos de Nossa Senhora significa uma “alegria imensa, sabendo a importância da Nossa Senhora da Conceição da Praia tem para todo o aspecto religioso da nossa cidade. Viemos renovar nossa fé, pedindo dias melhores e a proteção da Imaculada Conceição”.

A Missa foi presidida, representando oeste da Bahia, pelo Bispo de Caitité Dom José Roberto da Silva Carvalho quem, em pregação, incentivou aos devotos de Nossa Senhora da Conceição da Praia a serem missionários, levando a palavra de Deus por todos os cantos do Estado. "Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda Criatura", citou.

(Foto: Divulgação)

Programação

Tendo como tema geral, os “470 anos de fé e devoção à Imaculada Conceição”, a Novena inicia com o Ofício da Imaculada Conceição e a Santa Missa com a Ladainha de Nossa Senhora a partir das 7hs. Durante à tarde, a programação inicia às 14h30 na Tarde de Louvor, Adoração e Missa de Graça com o Padre Paulo Nunes Santos da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, de Stella Maris para finalizar com o tradicional Concerto de Corais, realizado pelo Coral da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia.

Com o sub-tema “Imaculada Conceição, Mãe e Modelo de uma Igreja santa e santificadora”, o segundo dia de Novena em honra à Imaculada Conceição será presidida pelo Padre Gabriel Vila Verde Santana, administrador paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Soledade do Acupe de Santo Amaro (Bahia).

Homenageados

Diocese de Crus das Almas, Prefeitos dos Municípios da Bahia, Família Franciscana de Salvador, OFS da Piedade, Convento de São Francisco, São Francisco de Assis, Franciscanos, Escola Arquidiocesana de Formação Diaconal São Francisco de Assis, Comunidade Cidade Santa, Renovação Carismática, Grupo de Amigos da Canção Nova de Salvador, Irmandades e foranias do recôncavo.