Bruno Reis minimiza declaração de Nicolelis sobre lockdown no Brasil

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, minimizou a declaração do neurocientista e coordenador científico do Consórcio Nordeste, Miguel Nicolelis, sobre a necessidade do Brasil impor um lockdown diante do aumento de casos do coronavírus. Ele disse que vai discutir com o governador Rui Costa sobre as estratégias que a cidade vai tomar nos próximos dias.

"Com todo respeito ao Consórcio Nordeste, desde o início da pandemia as posições deles sempre foram mais radicais que a média das opiniões de outros cientistas e outras instituições, como a própria Fiocruz. Então, muita calma. Não tenha dúvidas que vou sentar com governador, e o principal ponto será a pandemia, a estratégia que vamos adotar", disse Bruno.

A declaração de Bruno foi uma resposta a uma publicação feita pelo neurocientistaem seu perfil no Twiiter, na segunda-feira (4). “O Brasil precisa criar uma Comissão de Salvação Nacional para ontem. Passamos de todos limites aceitáveis de estupidez. Estamos correndo o risco de entrar em colapso sanitário, social e econômico em 2021. O Brasil está na UTI e o diagnóstico é falência terminal de múltiplos órgãos”, escreveu.

“Acabou. A equação brasileira é a seguinte: ou o pais entra num lockdown nacional imediatamente, ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021”, acrescentou em seguida.



As palavras fortes são reflexo de um cenário cada vez mais complexo em diversos estados do país que veem a contaminação pelo novocoronavírus crescer exponencialmente. Nesta terça-feira (5), em entrevista a TV Bahia, Nicolelis reafirmou a necessidade de medidas mais rígidas no país. “Eu acho que o lockdown deve começar de forma imediata. Porque nós estamos em uma situação muito parecida com o que está acontecendo na Inglaterra nesse momento. [...]. A os dados hoje de manhã, novamente, das nove capitais do Nordeste, oito estão com tendência de subida, três já estão com uma velocidade de crescimento maior do que da primeira onda, e outras três estão com a mesma velocidade de subida que nós víamos em março e abril. Então, a situação é absolutamente crítica”, avaliou.