Bruno Reis passa da metade da preferência em pesquisa estimulada, diz levantamento

Os números de uma ampla pesquisa para consumo interno animaram o núcleo duro da campanha do candidato do DEM à prefeitura de Salvador, Bruno Reis. De acordo com o levantamento, ao qual a Satélite teve acesso, o democrata já ultrapassou mais da metade da preferência na sondagem estimulada, em que os entrevistados escolhem um nome na lista de concorrentes, e obteve folga grande nos chamados votos válidos, conta que exclui o percentual de brancos, nulos e indecisos. Ao mesmo tempo, nenhum dos outros concorrentes conseguiu romper os dois dígitos das intenções, desconsiderando-se a margem de erro. Na espontânea, na qual o eleitor não vê a relação de candidatos, Reis aparece bem acima de um terço.

Na fila

A mesma sondagem apontou ainda Major Denice Santiago (PT) em segundo lugar, acompanhada de perto por Pastor Sargento Isidório (Avante). Olívia Santana (PCdoB), Cezar Leite (PRTB), Bacelar (Podemos) e Hilton Coelho (Psol) ocupam as demais posições.

Prévia da série

O resultado do levantamento feito apenas para conhecimento da ala liderada pelo DEM ocorre às vésperas da divulgação de três pesquisas sobre a sucessão na capital registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Uma delas, realizada pela empresa Real Time Big Data com 1.050 entrevistados e 3% de margem de erro, foi concluída no sábado e deve ser divulgada a qualquer hora.

Chuva de índices

A segunda sondagem prevista para publicação nesta semana será concluída hoje pelo Instituto Paraná e foi encomendada pelo site Bahia Notícias, com 802 eleitores . A última, a cargo da empresa Potencial Pesquisas, em parceria com o jornal ATarde, tem universo de 800 entrevistados, e témino previsto para amanhã. Ambas informaram margem de erro de 3,5%.

Auxílio emergencial

Em Feira de Santana, o crescimento do prefeito Colbert Martins (MDB) levou o governador Rui Costa (PT) à decisão de aumentar a presença na cidade para tentar impulsionar a candidatura do petista Zé Neto, que não dá sinais de avanço.

Galinha gorda

Candidatos em cidades médias e pequenas do interior vêm reclamando do método adotado pela direção nacional de parte das legendas para dividir o Fundo Eleitoral. Em siglas expressivas, como PP e PSB, são os deputados federais quem distribuem a cota reservada a cada estado pela cúpula partidária entre as campanhas. Nesse caso, costumam privilegiar redutos onde mantêm base sólida ou negociam apoio para 2022.

Olho no lance

Cardeais da base aliada e da oposição colocaram a lupa nos movimentos entre o deputado estadual Rosemberg Pinto (PT), líder do governo na Assembleia, e o deputado federal Ronaldo Carletto (PP ). Sobretudo, após Rosemberg ser visto em reunião a sós com Carletto na sede do PP, no edifício Wall Street, Paralela.

Aspa

"Graças a ela pude aprender, ensinar, conhecer muito sobre as pessoas e ajudar a salvar vidas. A todos aqueles que escolheram a profissão, a arte de cuidar de gente, parabéns", Otto Alencar, senador pelo PSD da Bahia e ortopedista, ao postar no Twitter uma homenagem pelo Dia do Médico, comemorado ontem