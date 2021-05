Bruno Reis pede mais tempo para enviar informações à CPI da Covid

O prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), pediu ao presidente da CPI da Covid-19, senador Omar Aziz (PSD-AM), por mais tempo para o envio de documentos ligados ao trabalho da gestão municipal no combate à pandemia do coronavírus.

Em ofício assinado no último dia 20, Bruno pede mais 15 dias úteis, contados a partir do requerimento recebido no dia 12, para conseguir responder à solicitação. O prefeito diz que as informações já estão sendo coletadas junto aos órgãos municipais em questão, como secretarias de Saúde e da Fazenda, mas pelo volume será necessário mais tempo.

"Cabe-nos, ainda, o trabalho de reunir e organizar todos os documentos a fim de facilitar o trabalho de análise por parte dos nobres parlamentares, o que demanda considerável tempo e esforços, principalmente em se considerando que estas Secretarias estão com suas equipes mobilizadas no enfrentamento e combate à pandemia", argumenta.

Hoje, a CPI confirmou a convocação de nove governadores e não descartou a possibilidade também de ouvir prefeitos. Devem ser ouvidos nesse momento Wilson Lima, governador do Amazonas; Ibaneis Rocha, do Distrito Federal; Wladez Góes, do Amapá; Helder Barbalho, do Pará; Marcos Rocha, de Rondônia/ Antônio Denarium, de Roraima; Carlos Moisés, de Santa Catarina; Mauro Carlesse, do Tocantins; e Wellington Dias, do Piauí.

Também foram chamados a vice-governadora de Santa Catarina, Daniela Reinehr, e o ex-governador Wilson Witzel, do Rio, que sofreu impeachment esse ano.