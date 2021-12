Bruno Reis vai sancionar lei que muda nome da Adhemar de Barros para Milton Santos

O prefeito Bruno Reis (DEM) decidiu sancionar a lei que transforma a Avenida Adhemar de Barros em Milton Santos, aprovada semana passada pela Câmara de Vereadores. Motivo de polêmica desde que foi apresentado pelo vereador Augusto Vasconcelos (PCdoB), o projeto de lei dividiu opiniões. De um lado, estava o grupo contrário à mudança da famosa avenida de Ondina, batizada em homagem ao controvertido ex-governador paulista, formado sobretudo por moradores e empresários do bairro. Do outro, os que defendiam a alteração do nome para celebrar o geógrafo baiano, tido como um dos mais importantes intelectuais do Século 20.



“Acho justa a homenagem a uma das cabeças mais brilhantes da Bahia”, afirmou o prefeito, ao sinalizar para a Satélite a intenção de sancionar a lei em breve. De acordo com Bruno Reis, a alteração será oficializada durante a inauguração da obra de requalificação da atual Adhemar de Barros, que já está na segunda etapa.

Além de rebatizar a via para Avenida Milton Santos, o prefeito pretende iniciar em breve os trâmites para instalar um busto do geógrafo. “Conversei recentemente com os vereadores e, muito provavelmente, vamos identificar o local adequado para colocar também um busto em homenagem a ele, cuja trajetória é reconhecida no mundo todo”, destacou Bruno Reis.

Dos 37 parlamentares da bancada baiana presentes na análise do veto do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões, rejeitado pela Câmara dos Deputados na sessão da última sexta-feira, apenas dois votaram contra a derrubada: Dayane Pimentel (PSL) e Félix Mendonça Júnior (PDT).

Outros 35 deputados da Bahia, tanto da base aliada a Bolsonaro quanto da oposição, votaram em peso a favor do fundão, que vitaminou os cofres dos partidos para bancar campanha de seus candidatos em 2022. Já Charles Fernandes (PSD) e Igor Kannário (DEM) estavam ausentes na sessão.

O líder da bancada governista na Assembleia Legislativa, Rosemberg Pinto (PT), terá como missão hoje reunir número suficiente para aprovar, hoje, o requerimento de urgência sobre o projeto de reajuste linear de 4,5% para os servidores estaduais do Poder Executivo. Caso consiga, há a probabilidade de votar a proposta na quarta-feira, para que o aumento salarial seja aplicado já em janeiro.

O governador Rui Costa está preparado para receber ainda esta semana uma nova leva de pedidos de suplementação orçamentária para tapar buracos no caixa de 2021. Depois do MP Estadual, que pediu R$ 38 milhões, e dos Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios, com valores bem menores, será a vez de quem gasta mais: os poderes Legislativo e Judiciário.