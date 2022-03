BTG Pactual: Lula lidera com 43%, contra 29% de Bolsonaro; veja detalhes

Dados da pesquisa realizada pelo Instituto FSB, encomendada pelo banco BTG Pactual, revelam que ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera as intenções de voto para o Palácio do Planalto, com 43%. O levantamento, divulgado nesta segunda-feira, 21, mostra o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) com 29%, na segunda posição. Em seguida, aparecem Ciro Gomes (PDT), com 9%, e Sergio Moro (Podemos), com 8%.

Mais atrás, estão o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), o deputado André Janones (Avante) e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), empatados com 2%, e Simone Tebet (MDB), 1%. Felipe D'Ávila (Novo) não pontuou. A pesquisa ainda tem 1% de brancos e nulos, 1% que não sabem/não responderam e 3% que responderam que não votarão em nenhum dos candidatos.

Pesquisa FSB/ BTG Pactual (Estimulada)

Lula: 43%

Jair Bolsonaro: 29%

Ciro Gomes: 9%

Sérgio Moro: 8%

João Doria: 2%

André Janones 2%

Eduardo Leite: 2%

Simone Tebet: 1%

Na pesquisa espontânea, Lula é mencionado por 38% dos eleitores e Bolsonaro por 27%. Ciro é lembrado por 4%, Moro por 3% e Janones por 1%. Os demais não pontuaram.

O Instituto FSB ouviu 2.000 pessoas das 17h do dia 18 às 15h do dia 20 de março. A pesquisa está registrada no TSE sob o número BR-09630/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento ainda revela que 71% dos eleitores disseram que a decisão sobre o voto está tomada e não vai mudar. Outros 28% dizem que mudariam - 2% não sabem. A certeza do voto é de 83% entre bolsonaristas e 80% entre lulistas, segundo a pesquisa.

Matéria publicada originalmente em O Povo.