Buraco Azul: Ator da Globo revela ter sido ameaçado após morte de turista no CE

O ator global Bruno Miranda, reconhecido por interpretar Borat no programa "Amor & Sexo", afirmou ter sido ameaçado após tentar impedir o afogamento do turista de 30 anos que morreu no litoral do Ceará. Uilgner dos Santos Rodrigues chegou sem vida à UPA de Jericoacoara na segunda-feira (21).

O ator revelou ao jornal O Globo que sofreu ameaças após denunciar a falta de preparo do local na situação do afogamento. Ele estava em viagem de férias ao Buraco Azul, atração turística famosa no estado, quando presenciou o acidente.

"Me mandaram uma mensagem por direct. Já mandei para o meu advogado para tomar as medidas possíveis. Não vou mudar minha viagem, não vou voltar e não vou embora por causa disso. Me falaram para eu ir embora hoje que era melhor para mim e que sabiam a pousada em que eu estava. Estou recebendo ameaças por uma denúncia virtual sobre estrutura, por causa de segurança", contou.

Ele afirmou ainda que encaminhou as mensagens ofensivas para amigos policiais e deve registrar um boletim de ocorrência, quando voltar ao Rio de Janeiro, onde reside.

Acidente

O Buraco Azul é uma lagoa artificial, que surgiu após uma escavação para retirada de areia e barro utilizados na construção da rodovia CE-182, mas só ganhou visibilidade após fortes chuvas que caíram sobre a região em 2019. A água acumulou na cratera e o local virou atração por causa da cor azul turquesa.

"Na hora de mergulhar, vi que a distância da plataforma de mergulho até a água era um pouco alta, perguntei a um salva-vidas se era seguro mergulhar de cabeça, ele disse que sim", afirma.

"Mesmo assim, da primeira vez, pulei em pé para testar a área. Só depois decidi mergulhar de cabeça. Depois sentei numa mesa com a Mariana para comer e foi lá pelas 13h30 que a galera toda que estava lá curtindo correu em direção à lagoa. Na hora a gente sabia que tinha acontecido algo de ruim", relatou.

Bruno começou a gritar para as pessoas na borda, pedindo que encontrassem uma rede de pesca, o que poderia facilitar nas buscas, mas não havia nenhuma rede. Em seguida, ele perguntou aos salva-vidas se não haveria cilindros de oxigênio disponíveis para o resgate, mas a resposta também foi negativa.

Nas redes sociais, o ator se indignou com a falta de estrutura do lugar para socorrer o turista. "Mais uma morte aqui no Buraco Azul. Um afogado sem estrutura nenhuma pra socorrê-lo. O rapaz ficou mais de 20 min embaixo d’água. O helicóptero de turismo do local se recusou a transportar a vítima e ambulância não chega ao local. Não tem cilindro, rede, nem planejamento para resgate de afogados. Lamentável!", publicou.

Buraco Azul afirma que prestou socorro à vítima de afogamento

Por meio de nota ao Jornal O Povo, o restaurante Buraco Azul Caiçara lamentou a morte de Uilgner Rodrigues, turista que frequentava o estabelecimento. O caso, conforme a empresa, ocorreu por volta das 13h15min.

"A equipe de Segurança aquática do restaurante realizou de forma imediata todo socorro e atendimento à vítima de afogamento, mas infelizmente Uilgner Rodrigues veio a óbito", informou. Na nota, a Buraco Azul afirma que a empresa que vende passeios de helicóptero dentro do Buraco Azul não pertence e não tem vínculo com a atual administração do restaurante.

"A mesma usa somente o terreno como heliponto e venda de passeios", divulgou. A nota afirma que não aconteceram outras mortes no estabelecimentos e que vai fechar o estabelecimento nos próximos dias. "A data de abertura deve ser divulgada em breve."

A empresa Buraco Azul Caiçara ainda disse ainda que, "neste momento de dor, está prestando todo apoio e solidariedade à família e principalmente à companheira Bianca Carvalho que o acompanhava".

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência de óbito por afogamento.

"A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu", reforçou a SSPDS. O caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz, unidade da PC-CE responsável pela região.