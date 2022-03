Buraco Azul: visitantes voltam a frequentar lago quatro dias após morte de turista

Quatro dias após a morte de um turista de São Paulo, o lago Buraco Azul, no município de Cruz, voltou a receber visitantes nesta sexta-feira, 25. O lago é uma das principais atrações turísticas do litoral Oeste do Ceará e estava sem funcionar desde a última segunda-feira, 21, quando o técnico em manutenção Uilgner Rodrigues, 30 anos de idade, morreu afogado após tentar mergulhar no local.

Pessoas que testemunharam o incidente afirmaram que o homem ficou cerca de 30 minutos embaixo d´água até ser socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jijoca de Jericoacoara, que fica a 20 quilômetros de Cruz. O transporte ocorreu em um helicóptero de passeio turístico, que aterrissou no local após mobilização de outros turistas que estavam no lago.

Dois salva-vidas participaram dos trabalhos de resgate. Eles foram auxiliados pelos próprios visitantes. Segundo apurado pelo O POVO, após as buscas, o turista já teria sido encontrado desacordado.

A área onde o lago fica localizado é uma propriedade privada, sob a administração do restaurante Buraco Azul de Caiçara. Pelas redes sociais, a empresa lamentou a morte de Uilgner e disse que a equipe de segurança aquática do empreendimento prestou socorro imediato ao turista.