Burger King tem 1.500 vagas

O Burger King Brasil está com o processo seletivo aberto para mais de 1.500 vagas em todo o Brasil. As oportunidades são para atendente, coordenador e gerente de negócios para atuar nos restaurantes das marcas Burger King e Popeyes. As vagas para coordenador e gerente, exigem experiência de no mínimo um ano na função, e são para trabalhar no período diurno ou noturno. Os benefícios oferecidos são convênio médico, seguro de vida, transporte, alimentação e trilha de carreira. Os interessados devem cadastrar o currículo através do WhatsApp (11) 94317-6360.

Cursos de férias na Unime

A Unime, em Salvador, está com inscrições abertas para cursos de férias gratuitos. São oferecidas 180 vagas para atividades de gestão de recursos humanos e excel básico. As inscrições devem ser feitas na recepção da faculdade, localizada no terceiro piso do Shopping Paralela.

UFRB

A UFRB oferece vaga para professor substituto para o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas

Inscrições

As inscrições devem ser feitas presencialmente até o dia na Avenida Viana Bandeira, 119, 1º Andar, Santo Amaro/BA.