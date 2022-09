Burse comenta desfalques e projeta melhora coletiva do Vitória

Por ordens médicas, Rafinha e Lazaroni estão fora do jogo contra o ABC e, portanto, o técnico João Burse precisará fazer duas mudanças importantes para o jogo de sábado (10), às 17h, no estádio Frasqueirão, em Natal.

Ele lamenta os desfalques, mas está focado em quem está à disposição para o confronto da 4ª rodada do quadrangular decisivo da Série C.

"Sim, não teremos Rafinha, Lazaroni, Blanco, Iury, todos atletas que estão no departamento médico, mas temos outros atletas que também estão preparados e prontos para fazer um grande jogo", avisou o treinador, que, como de costume, não confirmou os substitutos.

Sánchez vai defender a lateral esquerda e o atacante Hítalo é o mais cotado para assumir a vaga de Rafinha. Antes titular, Luidy perdeu espaço e corre por fora.

O lateral direito Iury vinha sendo reserva e vai ficar fora do banco porque está com dor no joelho. Citado por Burse, o volante Gustavo Blanco ainda não está liberado para estrear com a camisa vermelha e preta e já não fazia parte dos planos.

Na entrevista coletiva concedida após o treino desta sexta-feira (9), o último antes da viagem para Natal, o técnico João Burse frisou que todo o trabalho desenvolvido ao longo da semana foi voltado para que o Vitória funcione principalmente de forma coletiva.

"Mais do que nunca a equipe precisa funcionar num todo e não individualmente, mas sim coletivamente. Foi o que a gente trabalhou durante a semana. Atletas que vão começar jogando, que vão entrar no decorrer da partida, e todas as estratégias que montamos para fazer um grande jogo lá. Estão todos prontos para fazer isso", garantiu o comandante rubro-negro.

Adversário da vez, o ABC lidera o Grupo C, com sete pontos. O Figueirense soma seis e aparece na segunda colocação. Com quatro pontos, o Vitória é o terceiro colocado, à frente apenas do Paysandu, que ainda não pontuou e é o lanterna. Apenas os dois primeiros colocados garantem o acesso à Série B de 2023.

Apesar da situação delicada na tabela, João Burse se mostrou otimista. "A gente viveu muitas situações aqui desde que chegamos, brigando por rebaixamento, brigando por classificação e agora temos três jogos para definir o nosso acesso. O foco é total no jogo do ABC. Construímos uma semana com trabalho, empenho, dedicação e estamos prontos para fazer um grande jogo lá", disse.

Na sequência, o Vitória enfrenta o Figueirense, no Barradão, e o Paysandu, no estádio da Curuzu, em Belém.