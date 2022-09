João Burse precisará improvisar para escalar o Vitória contra o Paysandu no último jogo do quadrangular da Série C do Brasileiro. Sem poder contar com Sánchez e Guilherme Lazaroni, o técnico não tem laterais esquerdos de origem à disposição para o duelo de sábado (24), às 17h, no estádio da Curuzu, em Belém.

Expulso no último domingo (18), quando o Leão venceu o Figueirense por 1x0, Sánchez irá cumprir suspensão automática. Guilherme Lazaroni ainda se recupera de lesão na coxa, não voltou a treinar com o elenco e dificilmente reunirá condições para viajar com a delegação a Belém. No treinamento desta quarta-feira (21) ele só correu em volta dos campos após cumprir a rotina de tratamento.

Diante disso, a tendência é que João Burse improvise um lateral direito na esquerda. Daniel Bolt foi a solução no decorrer do jogo contra o Figueirense, mas Iury também está na briga. Ele não foi relacionado para o jogo com o time catarinense porque tinha acabado de se recuperar de contusão e ainda aprimorava o condicionamento físico, mas já está apto para a partida contra o Paysandu.

A baixa na lateral não é a única na defesa do Vitória. João Burse também não poderá contar com o zagueiro Alan Santos, que levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Ewerton Páscoa é o principal candidato a substituí-lo.

O elenco do Vitória faz o último treinamento em Salvador na manhã de quinta-feira (22). A equipe viaja à tarde para Belém. A última atividade será na capital paraense, sexta-feira (23), véspera do jogo no estádio da Curuzú.