Busca por produtos saudáveis alimenta produção de frutas

Produzindo na pandemia

Apesar do impacto momentâneo causado pela pandemia do novo coronavírus, a Navitradeship segue apostando alto na exportação de frutas do Vale do São Francisco. A empresa é responsável por comercializar no exterior a produção da Ebraz, que emprega cerca de 1,2 mil pessoas na região de Juazeiro. Há quatro anos, a empresa fez um investimento de R$ 15 milhões no processamento de frutas para exportação. Antes disso, investiu em melhorias na qualidade de produção e planeja mais R$ 5 milhões em novembro, conta Pedro Veiga, diretor da Navitradeship. Os planos da empresa são de chegar a 2023 com capacidade para exportar mil contêineres de frutas por ano.

Impacto da pandemia

Pedro Veiga conta que no primeiro momento a pandemia trouxe incertezas, o que é sempre ruim para os negócios. "Os compradores não sabiam o que poderia acontecer, mas este período durou muito pouco e primeiras respostas dadas foram o aumento no consumo de produtos nutritivamente mais saudáveis", lembra. Bom demais para quem produz frutas. Neste caso, o cuidado foi o tomar todas as medidas de proteção necessárias para proteger os trabalhadores e garantir a produção, conta. "O baiano tinha que conhecer isso", acredita.

Safra recorde

Os produtores baianos se preparam para colher a maior safra de soja da história, de acordo com o Levantamento Sistemático da Safra Agrícola (LSPA), divulgado pelo IBGE. A previsão é de uma colheita de 9,39 milhões de toneladas de grãos, o que vai representar um aumento de 13% na comparação com o resultado em 2019. A principal explicação para o resultado é o aumento da área plantada.

Mineração e Desenvolvimento

O Programa Mineração e Desenvolvimento (PMD), discutido há mais de 30 dias no setor mineral brasileiro foi apresentado no início desta semana a um seleto grupo de representantes do setor pelo secretário Nacional de Geologia, Mineração e Transformação Mineral, Alexandre Vidigal. Para o presidente da CBPM, Antonio Tramm, o documento conseguiu atender as principais demandas do setor. "Para mim, o mais interessante é o foco que foi dado para a sustentabilidade e a inovação. Sem isso, não vamos a lugar nenhum", acredita Tramm.

Sondagens

O geólogo João Cavalcanti está entusiasmado com os primeiros resultados das sondagens em curso na área da Companhia Vale do Paramirim no Sudoeste da Bahia. Segundo ele, os primeiros três furos, de um total de 14, apresentaram resultados promissores. Ele espera produzir ferro

João Cavalcanti

Doações

As doações de mineradoras baianas em ações para combate e prevenção ao coronavirus já somam mais de R$ 9 milhões. Segundo o Sindimiba, sindicato que representa a categoria, dentre os itens doados, estão 8 mil testes rápidos, 332 mil máscaras e 42 mil cestas básicas.

Fundo de commodities

Os nove projetos analisados durante a 66ª reunião do Conselho Consultivo (CC) do Fundo Comum de Commodities (CFC) da ONU, entre os dias 29/06 e 02/07, foram aprovados e agora seguem para validação pelo Conselho Executivo da entidade. A reunião foi realizada por teleconferência e presidida pelo economista e empresário baiano Wilson Andrade, também diretor executivo da Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF). Entre os projetos aprovados está um para a produção de quinoa no Oeste da Bahia, com um valor de US$ 3 milhões.

Nota de crédito

A Hapvida recebeu uma avaliação de rating corporativo estável, de acordo com dados do Rating Nacional de Longo Prazo da Agência de Crédito Fitch Ratings. A avaliação da agência reflete a expectativa de que a empresa de saúde continuará apresentando um robusto perfil de crédito.

E-commerce alimentar

Com a pandemia, a quantidade de clientes acima dos 60 anos no e-commerce alimentar do Extra (www.clubeextra.com.br) quintuplicou em menos de três meses, enquanto a demanda geral por compras online aumentou 82% no mesmo período, quando comparado com o ano passado. Muitos desses consumidores tiveram sua primeira experiência de compra online exatamente com os supermercados pelo fato de venderem itens essenciais, como alimentos e itens de higiene e limpeza.

Convenção online

Cerca de 20 mil pessoas – entre funcionários e parceiros – participarão, a partir de hoje, da convenção anual de vendas da TIM, que será, pela primeira vez, on-line. Da região Nordeste, serão mais de 1,2 mil pessoas. O evento é o maior já produzido pela companhia. Terá happy hour com DJ, jantar de abertura com chefs famosos, show de encerramento, projeção na torre da empresa e uma série de palestras dos executivos da companhia. Tudo virtual, cada um na sua casa.