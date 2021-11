Busto de Mãe Runhó é restaurado após vandalismo no Engenho Velho da Federação

Depois de sofrer uma série de ataques de vândalos no último mês, o busto de Mãe Runhó, que fica localizado na praça do fim de linha do Engenho Velho da Federação, em Salvador, foi recuperado em um trabalho conjunto desenvolvido pela Fundação Gregório de Matos (FGM) e a Companhia de Desenvolvimento Urbano de Salvador (Desal).

A restauração precisou ser realizada após o busto, que é tombado como patrimônio histórico da cidade, ser alvo de uma série de ataques que danificaram tanto o busto em si como a estrutura em volta dele, a pintura da estrutura que o sustenta e o gradil que cerca o patrimônio.

FGM e Desal restauraram busto e estrutura ao redor (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

À TV Bahia, moradores afirmaram que o vandalismo era praticado por intolerância religiosa de moradores da região, mas a autoria do crime ainda não foi confirmada.

De acordo com a Desal, há um mês, quando surgiu a demanda de restauração do equipamento, o busto estava muito quebrado, o que demandou uma intervenção na parte estrutural e na pintura do local. Ainda segundo a companhia, falta trocar a placa do busto, também danificada.

Já a Fundação Gregório de Matos ficou responsável por fazer todos os procedimentos em relação ao busto para restaurá-lo e segue fazendo manutenção no espaço.

Mãe Runhó

Maria Valentina dos Anjos Costa, conhecida como Doné Runhó ou Mãe Runhó, viveu em Salvador até falecer em dezembro de 1975. Foi Doné - título dado a sacerdotisas do Candomblé - do Terreiro do Bogum por 50 anos, se tornando uma figura importante para o terreiro e para a região da Federação