C&A inscreve para trainee comercial e liderança de loja até o dia 24

Termina no próximo dia 24 o prazo de inscrições para o programa de talentos da C&A. Neste ano, as vagas são para trainee comercial e para liderança distrital de loja. Os aprovados na seleção contarão com salários compatíveis com o mercado, além de benefícios como férias semestrais, aceleração de carreira, vale refeição ou restaurante no local, bônus anual, check-up bianual, assistência médica e odontológica e desconto em produtos C&A. As inscrições podem ser feitas por meio do hotsite: http://cea.grupociadetalentos.com.br/talentoscea2020/.

O programa de talentos da C&A terá início em maio e duração de 24 meses Projetos Os profissionais atuarão em projetos estratégicos, participarão de treinamentos variados e contarão com orientação da liderança da companhia

Simm conta com 80 vagas

O Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm) dispõe de 80 vagas de emprego para hoje. As oportunidades são para atendente de telemarketing, operador de caixa, auxiliar de limpeza (vaga exclusiva para pessoas com deficiência), polidor de veículos, dentre outras.