Cabeleireiro sofre tentativa de assassinato em casa, em Simões Filho

O cabeleireiro Fábio Santana Guerra, 40 anos, sofreu uma tentativa de assassinato dentro da própria casa, na madrugada deste sábado. O crime aconteceu na Rua do Campo, no bairro de Mapele, em Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o boletim registrado no posto da Polícia Civil do Hospital Geral do Estado (HGE), a vítima foi atingida na cabeça, nos braços e na perna por golpes de facão por suspeitos ainda não identificados.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 22ª Companhia Independente (Simões Filho) foram acionados para atender o caso. Inicialmente, Fábio foi encaminhado pelo Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) ao Hospital Municipal de Simões Filho e depois transferido para o HGE.

O irmão de Fábio, Paulo Augusto Santana, afirmou que o cabelereiro não tinha rixas com ninguém.

"Foram me chamar em minha casa para avisar. Me falaram que pegaram ele dentro de casa e fizeram essa atrocidade com ele. Talvez por ele ser usuário de drogas, pode ser ter sido por esse motivo, eu não sei explicar. Eu não pude entrar em detalhes com ele para saber o que aconteceu”.

O irmão também contou que não sabe quem poderia ter tentado matar Fábio. “Se fizeram isso, foi por perversidade”, completou. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Até o momento ninguém foi preso. A Polícia Civil vai investigar o crime.