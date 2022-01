Cacau Protásio e Rafael Portugal: humor em dose dupla

Destaques no humor nacional, Rafael Portugal (Porta dos Fundos) e Cacau Protásio (Vai que Cola) resolveram juntar os talentos na comédia Juntos e Enrolados, que estreia nesta quinta (13) nos cinemas. Eles vivem Julio e Daiana, casal que resolve fazer um festão de casamento após dois anos morando juntos e economizando muito para tudo sair nos conformes.

Com direção de Eduardo Vaisman e Rodrigo Van der Put (vencedor do Emmy Internacional em 2019 pelo especial Se Beber, Não Ceie) e roteiro de Sabrina Garcia, Rodrigo Goulart, e Cláudio Torres Gonzaga, o filme se apoia nas situações corriqueiras para fazer graça. Daiana é uma tenente do corpo de bombeiros e Julio é um encanador que se apaixonam numa situação inusitada e resolvem casar no civil - sem nunhuma pompa ou romantismo, até juntarem diheiro para a festa.

Só que, no grande dia, um pouco antes da cerimônia, uma mensagem no celular do noivo acabou enrolando todos os planos. O casamento pode até ser cancelado, mas a festa não pode parar. E cada convidado vai ter que se virar para lidar com a situação.

Além de Rafael e Cacau Protásio, o elenco conta, ainda, com Evelyn Castro, Fábio de Luca, Marcos Pasquim, Leandro Ramos, Matheus Ceará, Berta Loran, Tony Tornado, Neusa Borges, Paulo Carvalho, Jon Vlogs e Otávio Martins, além de participações especiais de Emanuelle Araújo e Fafy Siqueira.

Onde ver: No UCI (Barra, Shopping da Bahia e Paralela), Cine Metha Glauber Rocha, Cinemark Salvador Shopping e Cinépolis Bela Vista.