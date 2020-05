Cachoeira anuncia toque de recolher a partir de segunda-feira (25)

Mais uma cidade baiana decretou toque de recolher como medida para tentar reduzir a taxa de contágio do novo coronavírus. A partir de segunda-feira (25), Cachoeira também passará a adotar a medida.

O anúncio da medida foi feito pela prefeitura local, após reunião realizada na manhã desta quinta-feira (21), que contou com a presença do prefeito Tato com representantes da Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Municipal. A expectativa é que seja realizado um trabalho conjunto para garantir o cumprimento do decreto.

O toque de recolher terá de ser cumprido das 20h às 5h. Neste período, apenas farmácias poderão funcionar e só será permitido o trânsito de pessoas em situação de emergência. Mais detalhes serão divulgados após o decreto ser publicado no Diário Oficial do Município.

Atualmente, a cidade tem cinco casos confirmados de covid-19, com três pacientes já recuperados. Não há registro de óbitos.

Confira todas as cidades na Bahia que já decretaram toque de recolher:

Alagoinhas;

Brejões;

Cachoeira;

Conceição do Coité;

Coração de Maria;

Curaçá;

Ibirataia;

Ipiaú;

Itabuna;

Jequié;

Juazeiro;

Lauro de Freitas;

Madre de Deus;

Maragogipe;

Retirolândia;

Ubaíra;

Valente.