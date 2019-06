'Cachorro de pelúcia' é chamado para compor mesa em audiência na Câmara dos Deputados

Uma cena inusitada marcou uma audiência pública nesta terça-feira (11), na Câmara dos Deputados. Durante o debate sobre o uso de cães da raça Beagle como cobaias em testes a pedido da Anvisa, uma pessoa fantasiada de um cachorro de pelúcia, da raça Dálmata, foi convidada para compor a mesa.

A sessão foi realizada pela comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (CMADS) e a discussão girou em torno do uso dos cachorros em testes de produtos. O pedido da suspensão do uso de cães em laboratórios é uma iniciativa do deputado Fred Costa (Patriotas), presidente da Frente Parlamentar dos Animais. A ideia de chamar o “cachorro” à mesa foi do próprio deputado, que ainda pediu aplausos.

“Já que a Anvisa não se faz presente, eu vou convidar aquele que simboliza todos os animais para compor a mesa”, disse na ocasião.