Cachorro é levado durante roubo de carro na Pituba: 'Extremamente doloroso'

Um cachorro foi levado durante um roubo de carro no bairro da Pituba, em Salvador, na quinta-feira (15). Joaquim — apelidado de Joca — pertence à raça lhasa apso e tem apenas 10 meses de idade. Segundo sua tutora, a advogada Tauara Trindade, de 30 anos, era por volta das 19h quando, em outro veículo, dois homens se aproximaram dela e de seu namorado, Rodrigo, que estavam no estacionamento de um condomínio na Avenida Paulo VI.

“Estávamos descarregando o carro, e um HB20 branco, cuja placa não vimos, parou do nosso lado, como se estivesse estacionando para ir a algum prédio”, conta Tauara. “Primeiro, com uma pistola, eles abordaram meu namorado e levaram a chave do carro e a carteira”, continua.

Em seguida, os suspeitos foram em direção à advogada, que tentava, com dificuldade, tirar Joca de uma cesta utilizada para passeio que estava dentro carro do casal. Um deles, então, mandou que ela que lhe entregasse o celular. Após terem entregado seus pertences, as vítimas chegaram a pedir que o cachorro pudesse ser retirado do veículo, mas foram ignorados.

Tauara demonstra preocupação com o estado de saúde do animal de estimação, que tem sensibilidade a ruídos. “Foi extremamente doloroso ver o carro se afastando com ele, e está sendo muito difícil e angustiante estar longe”, revela.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV). Procurada pela reportagem, a Polícia Civil, informou que a especializada está apurando o caso.

Recompensa

Uma recompensa de mil reais está sendo oferecida, pela tutora, a quem encontrar Joca. Quem puder ajudá-la deve entrar em contato por meio do telefone (71) 98132-6723.

No momento do ocorrido, o mascote usava uma bandana cinza e azul; uma guia colorida; um peitoral bege; e uma coleira em formato de estrela e com o nome da tutora cravado.

Além disso, ele tem uma hérnia de umbigo protuberante e anda com a língua do lado de fora da boca, devido a um problema ortodôntico.