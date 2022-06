Cachorro é resgatado de bueiro após sumir por três dias em Luís Eduardo Magalhães

Um cachorro que estava desaparecido há três dias foi resgatado de um bueiro por bombeiros militares do 2º Subgrupamento de Bombeiros Militar (SGBM), de Luís Eduardo Magalhães, no extremo oeste baiano.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o animal foi localizado no bairro Park São José, na tarde desta segunda-feira (13). As equipes chegaram ao endereço, na rua 12, depois que o tutor do animal o encontrou preso e acionou os bombeiros.

(Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação) (Foto: Divulgação)

Utilizando equipamentos apropriados, os bombeiros conseguiram alcançar o cachorro e realizar o resgate em segurança. Após isso, o animal foi devolvido ao proprietário, sem graves ferimentos aparentes.