Cachorro fica com a cabeça presa no portão de casa e é resgatado pelos bombeiros

Um cachorro que estava com a cabeça presa numa grade de uma residência, em Paulo Afonso, no norte da Bahia, foi resgatado por uma equipe do 15° Grupamento de Bombeiros Militar (GBM), nesta segunda-feira (23).

De acordo com informações da tutorado do animal, ela estava chegando em casa, no bairro Centenário, quando o cachorrinho a seguiu, ao entrar no portão da residência o animal tentou adentrar pela brecha do portão e ficou preso. Os militares foram acionados através da Centro Integrado de Comunicações (Cicom)

Para a retirada os bombeiros utilizaram técnicas de desencarceramento. Todo o processo foi realizado com cuidado para que o animal não sofresse mais traumas nem ficasse mais estressado.

Após o resgate o animal foi deixado aos cuidados da tutora, que foi orientada sobre os cuidados básicos.