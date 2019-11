Cachorro policial morre do coração após foguetório em jogo do Flamengo

Foto: Divulgação PRF-ES

Enquanto os flamenguistas comemoravam o título da Libertadores, conquistada no último sábado (23), o clima na Polícia Rodoviária Federal (PRF), do Espírito Santo, era de preocupação. Acontece que o foguetório causado pela conquista do time carioca faz a cadela K9 Lua morrer do coração.

"A nossa querida cadela farejadora 'K9 Lua' sofreu uma parada cardíaca desencadeada por fogos de artifício em razão do jogo entre Flamengo x River Plate, e foi encontrada já sem vida em sua ala", informa a nota da PRF encviada ao site Gazeta.

O animal de 4 anos ajudava desde 2016 nas apreensões de entorpecentes realizadas em parceria com os policiais do Grupo de Cães (GOC) da PRF.

"A nossa cadela policial vai deixar saudades, na certeza que seu trabalho foi de grande feito à instituição", finaliza a Polícia Rodoviária Federal por meio de nota.