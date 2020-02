Cachorro totalmente coberto de piche é salvo após operação de nove horas; veja fotos

Um cachorro que ficou totalmente coberto por piche foi salvo após uma operação de nove horas liderada pela equipe de resgate da ONG Proyecto 4 Patas. O caso aconteceu na cidade de Merlo, na Grande Buenos Aires (Argentina).

Ainda não se sabe se o cachorro caiu em um reservatório de piche ou se a substância, usava para asfaltamento, foi jogada sobre ele deliberadamente.

O 'doguinho', batizado de Aloe pelos socorristas, recebeu os primeiros cuidados ainda no local. Ele foi transportado de caminhonete até a sede da ONG, onde passou por minucioso processo de retirada da substância resinosa e bastante pegajosa.

A entidade foi chamada após moradores da vizinhança serem alertados pelos insistentes latidos de outros cães, que pareciam querem chamar atenção para os apuros vividos por Aloe.

"Aloe estava preso no chão e petrificado. Cem por cento do seu corpo estava endurecido. Boca, olhos, ouvidos, tudo, Ficamos chocados, nunca havíamos estado diante de um animal nessas condições", disse a ONG no Facebook.

Veja fotos do resgate