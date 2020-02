Cacique Raoni curte o Carnaval de Salvador: 'A vida é alegria'

Indicado ao Prêmio Nobel da Paz do ano passado, o cacique Raoni, de 89 anos, da etnia Caiapó, participou pela primeira vez do Carnaval de Salvador. Na noite deste domingo (23), o líder indígena desfilou no Circuito Osmar (Campo Grande), a mais tradicional passarela da folia baiana, em cima do trio Comanche do Pelô, comandado por Edu Casanova.

“A vida é alegria, é cuidar dos rios, da natureza. O Carnaval também é isso também porque celebra a alegria”, disse o cacique, que participa da folia nesta segunda (24), também no Campo Grande. O cacique aproveitou em fez um discurso em defesa do meio ambiente e da preservação das florestas do país.

"Estou muito preocupado com as queimadas, com o desmatamento. Nós indígenas estamos preocupados com isso. Se queimarem toda a floresta, desmatarem, vai ficar muito quente, ou vai ter muita chuva e isso pode prejudicar a todos. Vamos juntar nossa força para preservar um pouco da floresta. Entrem na minha luta para preservar o povo da floresta".

Raoni é conhecido mundialmente pela defesa do meio ambiente e da floresta Amazônica. Trata-se de uma das personalidades mais respeitadas do planeta na área da sustentabilidade.

Edu Casanova, por sua vez, lembrou que, há 20 anos, Raoni esteve na Bahia e pediu para que ele fizesse uma música que falasse dos índios. "Eu fiz Cabelo Raspadinho, que vocês tanto gostam e dançam. Aqui tem festa, mas tem também consciência, preservação. Nosso trio tem Kayapós, Pataxós, Kiriris, várias tribos, cada uma com seu grito, com sua força", afirmou.

