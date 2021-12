Cada vez mais empreendimentos se preocupam com preservação do meio ambiente

Nos últimos anos, a sustentabilidade tem se tornado um dos grandes focos para empresas de todos os portes. Impulsionado pelas mudanças climáticas e pelo alinhamento com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) criados pela Organização das Nações Unidas (ONU), o tema ganha cada vez mais importância e espaço nas grandes decisões estratégicas corporativas.

Na Baía de Todos-os-Santos, o Tecon Salvador, unidade de negócios da Wilson Sons, que atualmente lidera o Norte e Nordeste em navegação de longo curso, segue um rigoroso compromisso ambiental, que resultou em uma rígida política de destinação de resíduos e na aquisição de equipamentos com alta tecnologia e sistema de regeneração de energia, além da adesão a projetos como o Praia Limpa, que já recolheu mais de meia tonelada de resíduos de praias e fundo do mar.

Já conhecida pelo compromisso com os pilares ESG (environmental, social and corporate governance - governança ambiental, social e corporativa, na tradução livre para o português), a Wilson Sons se tornou a primeira empresa do segmento marítimo e logístico brasileiro a fazer parte do Carbon Disclosure Project (CDP), organização internacional sem fins lucrativos que reúne mais de nove mil empresas e 800 cidades para divulgarem o seu desempenho ambiental com o objetivo de reduzir emissões e mitigar as mudanças climáticas.

“Aliando inovação, tecnologia e sustentabilidade, seguimos no caminho que acreditamos ser o mais eficaz e comprometido com o futuro das próximas gerações. Vivemos uma eclosão do movimento ESG, que embora tenha surgido em 2004, somente nos últimos 2 anos ganhou a projeção e importância devida, em virtude da percepção de seu potencial e urgência por parte do mercado financeiro e maiores corporações mundiais. Sigamos neste movimento ascendente para que as empresas de hoje, norteada pelos ODS e pilares ESG, além da consciência humana comum a todos, leve-nos a atuar de maneira eficaz e sustentável, promovendo a união de instituições conscientes de que o futuro já começou”, destacou Demir Lourenço Júnior, diretor executivo do Tecon Salvador.