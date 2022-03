Cadê o poder de fogo? Vitória só marcou dois gols em um jogo desta temporada

A eliminação precoce no Campeonato Baiano exige avaliações na Toca do Leão. O Vitória precisa corrigir os erros para evitar novas frustrações ao longo da temporada. Afinal, o time ainda tem dois torneios nacionais pela frente, a Copa do Brasil e a Série C do Brasileiro. Será necessário olhar para as decepções do passado recente para projetar um futuro menos incerto.

Nessa linha, o setor ofensivo é o que requer mais atenção. Um dos fatores que levaram o Vitória a ser eliminado do Baiano foi o baixo poder de fogo do time. O rubro-negro marcou apenas oito gols nos 10 jogos que disputou na temporada. Só na noite da última quarta-feira (16) conseguiu marcar mais de um tento em uma partida. Acabou com o tabu no triunfo por 2x1 contra o Bahia de Feira, no Barradão, mas lamentou a saída do estadual porque não conseguiu ter o mesmo poder de reação em oportunidades anteriores.

Além desse confronto, o Vitória conseguiu balançar a rede no Baianão nos empates em 1x1 com Juazeirense e Bahia, e nos triunfos por 1x0 contra Barcelona de Ilhéus e Vitória da Conquista. O ataque passou em branco no empate em 0x0 com o Atlético de Alagoinhas e nas derrotas para Jacuipense e Doce Mel, ambas por 1x0. Na Copa do Brasil, estreou com empate com o Castanhal, de Belém, em 1x1, e avançou pelo regulamento.

No entanto, na segunda fase do torneio nacional não há mais vantagem com a igualdade no marcador e o Vitória precisará ser superior diante das traves do Glória para seguir adiante na competição. O jogo será disputado na quarta-feira (23), às 21h30, no Barradão, e deve marcar a estreia do centroavante Santiago Tréllez.

O atacante colombiano não estava inscrito no Baiano e por isso tem aprimorado a forma física e técnica para reestrear com a camisa vermelha e preta no torneio nacional. É hora de matar a saudade. A primeira passagem dele pelo Vitória foi em julho de 2017, quando chegou do Deportivo Pasto, da Colômbia. Pelo Leão, comemorou a fase mais goleadora da carreira. Foram 23 partidas na Série A do Brasileiro, todas como titular, e 10 gols marcados.

O bom desempenho individual foi fundamental para o time escapar do rebaixamento. Naquele ano, o clube terminou o torneio nacional em 16° lugar e se manteve na elite. A expectativa é de que ele volte a desempenhar o papel de homem-gol, posto vago na Toca do Leão desde que Léo Ceará deixou o clube, em janeiro de 2021.

Por enquanto o título de artilheiro é do meia Eduardo, autor de dois gols. A lista de artilheiros é pequena. Guilherme Queiroz, Luidy, Jadson, Mateus Moraes, Roberto e Alisson Cassiano a completam com um tento cada. Com exceção de Santiago Tréllez e Hítalo, todos os outros atacantes do elenco já foram mandados a campo nesta temporada. A partida contra o Bahia de Feira foi a segunda de Dinei. Após sete meses longe dos gramados, ele deu as duas assistências para os gols contra o Tremendão.