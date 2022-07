Cadela da PM encontra dez quilos de maconha em ônibus intermunicipal na Bahia

Com o faro apurado, uma cadela policial encontrou dez quilos de maconha divididos em tabletes, em uma ação da Polícia Militar na manhã deste domingo (24), no Terminal Rodoviário de Barreiras. A cadela K9 Heineken estava em treinamento quando farejou os entorpecentes escondidos em uma mala.

A droga foi apreendida por equipes da 83ª Companhia Independente. De acordo com o comandante da unidade, o major Araken Ferreira de Souza, a droga estava sendo transportada por um suspeito em um ônibus intermunicipal. O coletivo tinha saído da cidade de Uberaba (MG) e seguia para o município de Corrente (PI).

(Foto: Divulgação SSP)

“Questionamos de quem era a mala que estava no bagageiro do veículo e ele tentou nos enganar. Mudou de lugar e ainda disse que a bagagem não era dele. Nós confirmamos que ele era o dono da droga por conta do bilhete que portava”, contou o major.

Segundo o major, o treinamento é realizado diariamente para que a cadela esteja preparada para trabalhar. “Heineken é da raça Pastor Belga Malinois de apenas sete meses e está se especializando para faro de drogas e armas. Esse é o momento em que ela se prepara para atuar conosco e está indo muito bem”, acrescentou.

O suspeito foi conduzido à delegacia de Barreiras onde será ouvido e autuado.