Cadela da Rondesp ajuda a encontrar droga dentro de carro na Bahia

Um homem que cultivava maconha dentro de casa foi preso na manhã deste sábado (24) em Serra do Ramalho, na Bahia. Ele foi localizado por equipes da Rondesp Oeste e da 38ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) , com apoio de uma cadela, Ana.

As equipes passavam pelo povoado de Fechadinha quando avistaram um homem dentro de um Corsa. O tenente Wudson Sulivan Araujo dos Santos diz que ao avisar os policiais o homem imediatamente ficou nervoso, o que gerou suspeita.

“Realizamos a abordagem e, contado com apoio da cadela policial, localizamos porções de maconha embaixo do assento de passageiro. Ele informou que havia mais drogas onde residia, e com sua autorização, fomos verificar. No imóvel localizamos mais entorpecentes, além de três pés de maconha plantados nos fundos”, explica o PM.

No total foram apreendidos quatro quilos de cocaína, 90 gramas de maconha, além de três pés da mesma droga, R$ 120 e dois celulares. O preso e os materiais foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Bom Jesus da Lapa. Lá, ele foi autuado por tráfico de drogas.