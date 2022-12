Cadela policial encontra dupla com 93 tabletes de drogas em Porto Seguro

Noventa e três tabletes de maconha e crack foram apreendidos por equipes do 8º Batalhão da Polícia Militar (BPM), na cidade de Porto Seguro, no sul da Bahia, nesta segunda-feira (26). O Grupamento de Operações com Cães da unidade procurava um desaparecido da região de Acaufa, quando encontraram os entorpecentes.

De acordo com o comandante do BPM, o tenente-coronel Alexandre Costa de Souza, a cadela K-9 Bruna percebeu a presença de dois homens na região. "Eles foram flagrados tentando enterrar as drogas. Houve confronto e a dupla fugiu", disse o oficial.

Conforme contou o militar, os materiais apreendidos, além de quatro balanças, foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.