Cadela roubada em Monte Serrat é devolvida à dona

A cadelinha Amora e sua tutora Emanuelle Assemany tiveram um final feliz: o pet foi devolvido à tutora após o roubo que aconteceu na noite da terça-feira (25), em Monte Serrat, em Salvador.

Segundo Camila Assemany, irmã de Emanuelle, a cachorrinha foi encontrada amarrada em um poste no bairro da Caixa D'Água por uma moradora do bairro, que ficou sabendo do caso após ser divulgado por jornais.

"Ela entrou em contato com a gente hoje pelo Instagram, mas encontrou Amora sozinha ainda ontem, ficou com pena e levou para casa. Marcamos de encontrar com ela, e quando vimos, era Amora mesmo", conta.

A cachorrinha foi encontrada machucada no olho e na parte superior do corpo. "Ela fez a devolução e pagamos um valor de recompensa", acrescenta.

A felicidade em casa não foi só de Emanuelle, mas de toda família. "Essa cachorrinha é uma terapia para minha irmã, que perdeu a mãe para a covid no ano passado, então ela, minha avó e meu sobrinho ficaram eufóricos", comemora Camila.

Entenda o caso

Durante um passeio com sua cadelinha, Emanuelle foi ameaçada com uma faca. A buldogue francês de cinco meses foi levada por três assaltantes.

Segunda a vítima, dois homens estavam a bordo de um carro, e o terceiro foi o que a abordou.

Ela chegou a tentar negociar com o homem, mas ele ameaçou "desfigurar" seu rosto com uma faca. "O do carona desceu, ele pediu a cachorrinha, eu disse a ele que tinha perdido minha mãe recentemente e pedi para não levar, e foi quando ele puxou a faca", conta.

Emanuelly conta que o assalto aconteceu a 50 metros de sua casa. O momento foi testemunhado por vizinhos. "Eu só tinha visto dois, mas um vizinho viu um terceiro no banco de trás. O que dirigia apontou para mim uma arma de dentro do carro". A cadela foi a única coisa que os suspeitos levaram.