Cadelas sequestradas são encontradas; vira-lata voltou sozinha para casa e está ferida gravemente

Kiara (esquerda) e Princesa foram localizadas na rua (Foto: Reprodução)

O desespero do mecânico de automóveis Osvaldo Falcão, 28 anos, foi parcialmente sanado nesta segunda-feira (10). As cadelas Kiara, de 1 ano, e Princesa, de 4 meses, foram localizadas no meio da rua, depois que esta coluna denunciou que elas haviam sido levadas de dentro de sua residência, na Estrada das Mangueiras, em Mussurunga. Kiara, a vira-lata, foi achada na porta da própria casa em que o rapaz morava - ele se mudou após o crime, que, segundo suspeita, foi cometido pela vizinha. Com um incrível senso de localização, Kiara encontrou o caminho de volta, mas, gravemente ferida, teve de ser internada às pressas. Já princesa foi encontrada por um rapaz, que a levou para uma casa, no Cia Aeroporto, e passa bem.

Kiara sofreu um ferimento grave entre a lombar (costas), coxa direita e a parte interna da pata traseira esquerda, além de escoriações nas duas patas. Como se trata de uma infecção "importante", a torcida agora é para que ela se recupere. "Provavelmente foi atropelada. Apesar de vira-lata, nunca morou na rua. Deve ter sofrido um atropelo logo depois que foi solta. A ferida é muito grande. Tem uma parte que está muito feia, em estado de putrefação. O odor é muito forte. Ela tá mal", lamenta Osvaldo. Kiara está internada em uma clínica no Costa Azul e passou por um procedimento de miíase para a limpeza e retirada das larvas. "A infecção é grande. Estava com febre, tomou antinflamatório e foi internada. Ela vai ser sedada para tratar o ferimento", conta Osvaldo, que somente no primeiro dia gastou R$ 1,7 mil com a clínica. "A diária custa R$ 350", afirma.

Osvaldo conta que tanto Kiara quanto Princesa conheciam bem a região, já que passeavam bastante com ele. Mais experiente, a vira-lata chegava a andar solta. "Ela voltou sozinha para frente da casa que eu morava. O pedreiro que está trabalhando no local reconheceu e colocou ela na laje. Ela tinha muita noção do bairro e andava solta comigo. Por outro lado, não estava acostumada a atravessar a rua. Aí deve ter sido atropelada", acredita. Pouco antes de saber de Kiara, Osvaldo recebeu a ligação de uma mulher informando que estava com a pitbull Princesa, no Cia. O filho dela a havia encontrado na rua, próximo à Estação Mussurunga. A mulher só exigiu que fosse ressarcida de todos os gastos veterinários com a cachorra e apresentou notas fiscais que somam R$ 500. "Ela levou Princesa para o veterinário e vou ter que pagar mais esse valor".

O sequestro

Osvaldo acredita que a vizinha pegou as cachorras e soltou no meio da rua. Além da coluna do Cãogaceiro, uma campanha do próprio Osvaldo denunciando o fato se espalhou pelas redes sociais. O mecânico conta que entre terça-feira (4) e quarta-feira (5), ao passar a noite fora de casa e chegar pela manhã, encontrou tudo no lugar, exceto suas duas cadelas. Ele relata que, nos dias anteriores ao sequestro, teve discussões com a vizinha, que ameaçou "dar fim" nas cachorras. Princesa e Kiara estavam com Osvaldo desde setembro. Nas últimas semanas, a vizinha reclamou do fato de elas estarem frequentando a área comum da garagem da casa, que fica na Estrada das Mangueiras e é dividida entre o térreo, onde Osvaldo mora sozinho, e a vizinha, que também mora sozinha, só que no subsolo.

Osvaldo diz que, nos últimos dias, vinha deixando as cachorras na área interna da residência para evitar confusão. "Tive que deixar elas dentro da minha casa pois a vizinha tinha reinvindicado que elas só ficassem na minha vaga da garagem, sendo que as vagas não são fechadas. Alguns dias antes, depois de mais uma discussão, ela ameaçou dar fim nas cadelas caso eu não resolvesse. No dia 4 eu sai de lá às 23h30", conta o mecânico.

"No dia 5, cheguei lá as 11h e encontrei a porta da minha casa trancada, sem sinais de arrombamento. Já estranhei quando não ouvi os latidos. Quando abri a porta, estava tudo no lugar, menos as cadelas", lamentou Osvaldo.

Na hora, só pensou em três pessoas que poderiam ter a chave da residência dele. "Eu, o dono da casa que é alugada por mim e a própria vizinha, que já havia morado no mesmo lugar antes", desconfiou. "Segundo o dono, ela devolveu as chaves. Mas, o segredo da porta nunca foi trocado. Ela poderia ter uma cópia esquecida ou na mão de alguém", aposta o mecânico, que registrou ocorrência na 12 Delegacia (Itapuã) no mesmo dia e agora só consegue pensar na vizinha como suspeita.

Na sexta-feira (7), o Cãogaceiro conseguiu localizar a vizinha, de prenome Viviane, e tentou ouvi-la por telefone. Mas, ela não quis falar com a coluna. "Quem te deu meu número? Não tenho nada para declarar. Eu disse a ele se quisesse denunciar prestasse queixa na delegacia. Eu tenho mais o que fazer, meu amor", declarou a vizinha.Osvaldo fez fotos de Kiara ferida e vai apresentar tudo à polícia. Vejam mais detalhes no perfil @lugarbompracachorro no Instagram.