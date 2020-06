Cães x crianças: cuidados nessa convivência são tema de live no CORREIO nesta sexta (26)

A tragédia que envolveu duas bebês recém-nascidas na cidade de Piripá, no sudoeste da Bahia, levantou diversas questões sobre a convivência entre cães e crianças. As bebês Anne e Analu teriam sido atacadas e mortas pelo cachorro da família.

Vamos fazer uma live esclarecedora com o veterinário Rafael Ramos, especialista em comportamento animal da @caodeouro. A live será no Instagram do @correio24horas, às 14h dessa sexta-feira(26) e vai ser apresentada pelo repórter Alexandre Lyrio, que é colunista do C'aogaceiro (@lampiaocaogaceiro).

Rafael Ramos será o nosso entrevistado na live especial do Cãogaceiro

Nosso entrevistado é um dos treinadores de cães mais gabaritados para falar sobre o tema. Ele vai tratar dos riscos e cuidados que devemos ter quando se trata da convivência de cachorros e bebês. Como deve se dar essa adaptação? Como essa rela;'ao deve ser monitorada? "Independentemente desse caso grave, vamos falar sobre a relação de cães e bebês e tentar contribuir para o bem estar das famílias multiespécie", afirma Rafael Ramos.