Caetano Veloso aproveita confinamento da quarentena para compor

Como todo mundo no meio artístico, Caetano Veloso cancelou compromissos – shows com o clarinetista Ivan Sacerdote, com quem lançou um disco em dupla em janeiro - e se enfiou em casa, no Rio de Janeiro, no isolamento imposto pela pandemia do novo coronavírus.

O compositor baiano, de 77 anos, está aproveitando o confinamento para se jogar com tudo no ócio criativo: anda a todo vapor na composição das músicas de seu próximo disco. Procurado pela coluna, Caetano preferiu não se pronunciar, mas confirmou, através de sua assessoria de imprensa, que está imerso na criação de novas letras e canções.

Responsabilidade social

Ninguém vende mais detergentes no Brasil do que a marca Ypê. São 235 mil toneladas de produtos comercializados anualmente. Agora, a empresa vem fazendo o que deve ser feito – também entrou no combate à Covid-19.

Em Salvador, a marca distribuiu mil pacotes de sabão para famílias carentes no bairro Pau da Lima. A ação foi realizada em parceria com a Mansão do Caminho, de Divaldo Franco. Além disso, a Ypê passou a produzir álcool em gel e distribuí-lo gratuitamente a entidades de saúde. Na capital baiana, as beneficiadas serão a Santa Casa e o Hospital Irmã Dulce.

Nizan Guanaes cria perfil no Instagram

Nizan Guanaes criou um perfil no Instagram para compartilhar conteúdo na Internet. “Aqui é Nizan de verdade. Tive corona (coronavírus) e estou vivo. E me sinto na obrigação de fazer tudo possível pra que as pessoas fiquem em casa. Não é uma gripezinha”, comentou Guanaes em postagem na famosa rede social. Nizan vem utilizando o espaço para fazer lives com gente interessante e culta, como o jornalista Bruno Astuto, que foi o primeiro participante. A próxima live será hoje, às 19h, no @nizanlive, com Frei Claudiano. “Vamos falar de fé, em tempos de tantas dúvidas”, nos disse o publicitário baiano.

Toque especial

Com uma veia artística herdada dos pais, Hebe Meyer tem utilizado o período de isolamento social para produzir peças de artesanato temáticas e exclusivas que prometem deixar a decoração da Páscoa ainda mais especial.

“O processo de criação é intuitivo. Compro o material (sempre em excesso, rs), sem ter pré-determinada a ideia, e vou montando como se fosse um jogo de xadrez. Ao final, surge a obra. Como sou virginiana perfeccionista, sou abusada nos detalhes, daí as peças serem únicas”, nos disse Hebe. Os produtos podem ser adquiridos através do perfil no Instagram @mharts.home e pelo WhatsApp (71) 99919-8366.

União

A Apple vai se unir a outras empresas na luta contra o novo coronavírus. A gigante da tecnologia anunciou que vai produzir um milhão de máscaras por semana para os profissionais da saúde.

Todos juntos

Sem dúvidas, a solidariedade tem estado no centro das atenções durante esse período de quarentena. São inúmeras as ações e gestos de empresas para minimizar os impactos e avanços do novo coronavírus.

A falta de equipamentos de proteção, principalmente em hospitais, fez com que Danilo Sampaio, sócio da Bahiacril, empresa que trabalha com acrílico, redirecionasse sua produção para a confecção de máscaras de proteção.

Foram 400 unidades produzidas, combinando acrílico e acetato. As peças foram direcionadas para doação a unidades de saúde da capital e interior do estado. Já foram beneficiadas as UPA’s de São Marcos e San Martin, o Hospital Martagão Gesteira, a SAEB e o Hospital Geral de Juazeiro.



Transplante

O empresário Roberto Irineu Marinho, presidente do conselho de administração do Grupo Globo, disse que se submeteu a um transplante de fígado no fim de março em decorrência de uma cirrose hepática não alcoólica. A notícia foi publicada, na última sexta-feira, no jornal da família. Segundo O Globo, Roberto Irineu está em casa desde que teve alta na quarta-feira, e “se encontra em plena recuperação”.

Em alta

Todos que estão unidos em prol do combate à covid-19. Empresariado e personalidades de diversas áreas têm buscado formas de minimizar o impacto econômico e social causado pelo novo coronavírus.

Em baixa

Diversos influenciadores digitais, que possuem milhares de seguidores nas redes sociais, e que não estão solidários e nem empáticos com a situação de crise que estamos vivendo. O momento não é de ostentação – muito menos, de look do dia. Nesse quesito, Camila Coutinho vem dando show. Tem utilizado sua influência para compartilhar conteúdo relevante.

Reflexão

Sumir é um mau negócio. Neste período de pandemia do novo coronavírus, as empresas não podem desaparecer. Também é importante que, ao aparecer, não transmitam oportunismo e falta de sensibilidade com o momento que estamos vivendo. O que está na pauta do dia são conceitos como empatia, solidariedade, ética, fé e informação verdadeira.